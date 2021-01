Scuola: Bonaccini, anche dopo riunione Cts continua incertezza e caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola continua una situazione "di incertezza che va a discapito in primo luogo di studenti, genitori e di chi nella scuola lavora". Lo sottolinea su Facebook il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "Ieri - rammenta - l'Istituto superiore di sanità ha parlato del rischio di pandemia fuori controllo, un'affermazione molto forte e preoccupante. Oggi il consulente del ministero della Salute ha evocato la necessità di un lockdown generalizzato. Sempre oggi, però, il Cts si è riunito per spiegarci che le sue stesse valutazioni di qualche mese fa sull'incompatibilità della scuola in presenza per la zona gialla sono superate e che la didattica in presenza ora è addirittura compatibile con la zona arancione. Il Cts - continua Bonaccini - farebbe anche salve le diverse valutazioni rispetto all'andamento dell'epidemia nei territori, riconoscendo quindi la necessità di eventuali ordinanze regionali. Ma i diversi Tar accolgono o bocciano le ordinanze regionali a prescindere dall'andamento dell'epidemia, come si è visto negli ultimi giorni". (segue) (Rin)