Scuola: Bonaccini, anche dopo riunione Cts continua incertezza e caos (2)

- "Ho rispetto della scienza e ho rispetto delle sentenze - sottolinea il governtaore -. Quindi, come ho detto, da domani anche i ragazzi delle scuole secondarie superiori dell'Emilia-Romagna torneranno in presenza almeno al 50 per cento. Non ho alcuna intenzione di accrescere il caos. Il fatto poi che avremo Regioni in zona gialla con la didattica a distanza anche per le scuole elementari e Regioni in zona arancione con la didattica in presenza anche per le scuole superiori è una contraddizione che non spetta a me risolvere. Ci penserà il governo, quando riterrà". (Rin)