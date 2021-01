Russia: volo con a bordo Navalnyj decollato da Berlino, arrivo a Mosca atteso alle 17:20 italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dal suo avvocato, Vadim Kobzev, Navalnyj è stato inserito nella lista dei ricercati in Russia già dallo scorso dicembre. Il legale ha spiegato che questo comporta la possibilità di trattenere Navalnyj al momento del suo arrivo in Russia, previsto domenica 17 dicembre, all'aeroporto moscovita di Vnukovo. L'oppositore viene accusato di non aver rispettato i termini della condanna con la condizionale, in base ai quali avrebbe dovuto fare ritorno in Russia nelle scorse settimane. Alla fine di dicembre il Servizio penitenziario ha intimato a Navalnyj di ritornare in patria della Germania, dove tuttora si trova per sottoporsi ad un ciclo di riabilitazione dopo il tentativo di avvelenamento subito. Alla base della richiesta delle autorità russe vi erano le informazioni contenute nell'articolo scientifico pubblicato su "Lancet" dai medici che hanno curato Navalnyj a Berlino, in base alle quali l'attivista sarebbe da tempo in condizioni di salute sufficientemente buone da consentirgli di viaggiare. Il Servizio penitenziario ritiene dunque che l'attivista si sia sottratto agli obblighi derivanti dalla propria condizione giudiziaria. (Geb)