Vaccino: "La stanza degli abbracci", il primo spot di Tornatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stanza degli abbracci" è il titolo del primo di 4 spot, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore, su richiesta del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Ne dà notizia in un comunicato l'ufficio stampa del commissario Domenico Arcuri. Il regista siciliano (premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso) è stato coinvolto per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-Covid appena partita. Tornatore ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche anche il maestro Nicola Piovani. Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Produttore esecutivo Enrico Venti.(Com)