Governo: Lepri (Pd), Bonetti confusa, crisi mette a rischio assegno unico

- La ex ministra alle Famiglia, Elena Bonetti, ha dichiarato "più volte in questi giorni che 'il Family act è stata l’unica riforma approvata nel Conte 2, vuol dire che Italia viva ha cambiato in meglio il Paese', ma temo si confonda". Lo evidenzia in una nota il deputato democratico Stefano Lepri, della presidenza del Gruppo. "Infatti - spiega - la sua proposta di legge è stata solo approvata in Consiglio dei ministri e deve ancora cominciare a essere discussa in Commissione. Se invece Bonetti si riferisce all’assegno unico per i figli, va ricordato che si tratta di un disegno di legge scritto e voluto dal Partito democratico, votato dalla Camera a luglio. Ma la crisi di governo mette ora in discussione la sua definitiva approvazione e la sua concreta applicazione. In questi mesi la Bonetti avrebbe dovuto finalmente fare la sua parte da ministro, cioè i decreti legislativi e ministeriali per l’assegno unico. Invece - conclude Lepri - l’hanno fatta dimettere. Altro che merito loro". (Com)