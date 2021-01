Roma: nel weekend oltre 60 sanzioni per assembramenti, anche per palestra in attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli sul rispetto delle norme a tutela della salute pubblica da parte della polizia locale, con oltre 60 illeciti contestati solo in questo fine settimana. Piazza Bologna, Trastevere, San Lorenzo, Testaccio, Monti, sono alcune delle zone in cui si è registrato il maggior numero di interventi per il rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19. In diversi casi, sia venerdì che sabato, gli agenti hanno dovuto isolare alcune aree per allontanare il gran numero di persone presenti, tra cui piazza Madonna de Monti, piazza San Callisto, piazza dell'Immacolata e piazza Bologna. In totale oltre 60 le persone sanzionate per assembramenti e consumo irregolare di alcolici su strada (segue) (Rer)