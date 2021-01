Roma: nel weekend oltre 60 sanzioni per assembramenti, anche per palestra in attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le contestazioni hanno riguardato anche alcune attività e locali pubblici, come a Trastevere, dove un pubblico esercizio è stato sanzionato per la somministrazione oltre l'orario consentito. Durante le verifiche In zona Termini invece, oltre la multa, è stata disposta anche la chiusura di un minimarket per 5 giorni. Il titolare aveva tentato di nascondere i clienti nel retro del locale, con la serranda quasi del tutto abbassata e spegnendo le luci al passaggio delle pattuglie. Gli agenti hanno sorpreso 6 persone di nazionalità straniera mentre consumavano alcolici: sono state tutte identificate e sanzionate. (segue) (Rer)