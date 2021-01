Roma: nel weekend oltre 60 sanzioni per assembramenti, anche per palestra in attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pieno centro storico, ieri, una pattuglia ha riscontrato un'attività irregolare presso la terrazza di un hotel, dove si stava tenendo una lezione di fitness con un gruppo di persone in uno spazio chiuso di meno di 20 metri quadri, in violazione di quanto disposto dalle norme a contrasto della diffusione del contagio, senza gel disinfettanti e il rispetto delle distanze minime di sicurezza. Scattata la sanzione nei confronti del responsabile. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, secondo il piano di vigilanza predisposto dal comando generale al fine di tutelare la salute collettiva. (Rer)