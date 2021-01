Maltempo: Coldiretti, Italia al gelo a gennaio con 23 tempeste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è al gelo in un mese di gennaio che conta fino ad ora 23 eventi climatologici estremi tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e tempeste di fulmini che hanno colpito lungo tutta la Penisola provocando danni nelle città e nelle campagne ma anche vittime. E' quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati dell’European severe weather database (Eswd) in occasione dell'ondata di freddo gelido siberiano che ha investito l'Italia. Si conferma anche nel nuovo anno - sottolinea la Coldiretti in una nota - il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (segue) (Com)