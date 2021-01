Maltempo: Coldiretti, Italia al gelo a gennaio con 23 tempeste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte e repentino abbassamento della temperatura colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare in Italia - continua la Coldiretti - è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. Contro il freddo, gli allevatori stanno intervenendo per difendere gli animali dal freddo con l’acqua negli abbeveratoi viene scaldata fino a una temperatura di 20 gradi oppure lasciata sgocciolare per evitare il congelamento delle tubature e i rubinetti sono foderati in modo che il ghiaccio non blocchi le valvole di apertura. Inoltre - precisa la Coldiretti - il pasto degli animali è stato rinforzato per garantire una razione supplementare di energia e calorie. (segue) (Com)