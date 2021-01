Maltempo: Coldiretti, Italia al gelo a gennaio con 23 tempeste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione di difficoltà per l’agricoltura in tutta l’Unione europea dove è allarme per le forniture sugli scaffali per effetto del crollo dei raccolti in molti Paesi e problemi al trasporto ostacolato dalla neve e dal gelo. Il freddo ha già tagliato la produzione di agrumi, pomodoro, cetrioli, zucchine, melanzane e fagiolini in Spagna che è il Paese europeo maggiore produttore ed esportatore. Il risultato è un deciso rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno nei mercati all’ingrosso anche in Italia che va dal +67 per cento per le melanzane al +33 per cento per le zucchine fino al +13 per cento per i peperoni, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Borsa merci telematica italiana (Bmti) da dicembre 2020 ad oggi. A tale proposito, la Coldiretti ha elaborato un vademecum per la frutta e verdura che consiglia di verificare l’origine nazionale per essere sicuri della stagionalità, di preferire le produzioni locali che non sono soggette a lunghi e difficili trasporti e di privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori. Un modo - conclude la Coldiretti - per aiutare in un momento di difficoltà l’agricoltura di vaste aree del Paese. (Com)