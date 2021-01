Infrastrutture: progetto linea ferroviaria ad alta velocità per raggiungere Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prevista linea ferroviaria ad alta velocità dell'Egitto raggiungerà la città libica di Bengasi. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, al programma "al Hekaya" sul canale televisivo "Mbc". A metà gennaio, l'Egitto ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) con il gruppo tedesco Siemens per istituire un sistema integrale della ferrovia elettrica ad alta velocità che si prevede collegherà la località di Ain Sukhna, sul Mar Rosso orientale del paese, alla neonata Nuova città di Alamein sul Mediterraneo. "Il costo della linea ferroviaria ad alta velocità sarà di più di 23 miliardi di dollari per tutte le fasi, non solo Ain-Sukhna / Nuova linea Alamein. Una delle linee della rete ferroviaria ad alta velocità raggiungerà Salloum, estremo ovest dell'Egitto, per poi proseguire verso la città libica di Bengasi", ha detto al Wazir. (Res)