Covid: Vaia (Spallanzani), chi si vaccina dovrà usare ancora la mascherina 

- Chi si vaccina non potrà fare a meno della mascherina. Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia. "È un atto precauzionale perchè non sappiamo quando l'efficacia che è del 95 per cento sarà attivata. Il problema è la latenza della carica virale che non sappiamo che tempi ha. Fino a quando non avremo un numero di vaccinati tali da poter essere più tranquilli è meglio che ciascuno di noi continui a mantenere le mascherine. Mentre e le altre misure dovremo mantenerle sempre: igiene personale e meno contatti", ha concluso Vaia. (Rer)