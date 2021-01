Governo: M5s, da Renzi scelta molto grave, nostre strade definitivamente separate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi "ha fatto una scelta molto grave che ha separato definitivamente le nostre strade, col gravissimo gesto del ritiro delle due ministre. L’Italia paga per questa scelta anche in termini di credibilità internazionale". Lo sottolinea il Movimento cinque stelle in un post su Facebook firmato da Vito Crimi (capo politico), Alfonso Bonafede (capo delegazione), Davide Crippa e Ettore Licheri (presidenti dei gruppi di Camera e Senato). (Rin)