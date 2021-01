Incidenti stradali: Anas, ciclista muore investito sulla via Emilia a Lodi, chiusa la carreggiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto oggi sulla Statale 9 "via Emilia" nel territorio comunale di Lodi. A causa dell'incidente - fa sapere Anas in una nota - sulla Ss9 è chiusa provvisoriamente al traffico la carreggiata in direzione Piacenza, al km 297,000, nel Comune di Lodi. Nel sinistro, per cause in corso di accertamento, un veicolo ha investito un ciclista che nell'impatto ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e la gestione della viabilità. Il traffico veicolare viene deviato temporaneamente sulla strada provinciale 235 con uscita obbligatoria allo svincolo di Lodi Centro.(Rem)