Roma: spacciatore su monopattino in zona Prati, arrestato 36enne straniero

- Spacciava con monopattino il 36enne filippino arrestato in zona Prati, in viale Giulio Cesare, nei pressi della fermata metropolitana Ottaviano. L’uomo, al passaggio della volante del commissariato Prati, appena sceso dal suo monopattino, ha cercato di nascondere uno zainetto dietro un muretto, ma la 'manovra' non è sfuggita all'attenzione dei poliziotti che, scesi dalla volante, hanno fermato ed effettuato il controllo. All'interno dello zainetto sono stati trovati 2 pacchetti di sigarette con diversi involucri contenenti dello shaboo e indosso al 36enne, la somma di 40 euro. L’uomo è stato arrestato.(Rer)