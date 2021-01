Governo: M5s, Conte risorsa fondamentale per continuare nostra esperienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio, "grazie al quale l’Italia ha ottenuto, non solo i 209 miliardi del Recovery plan, ma anche quella credibilità e affidibilità internazionale che adesso rischiano di essere dilapidate a causa di una crisi che all’estero giudicano semplicemente incomprensibile. La sua determinazione, passione e competenza rappresentano una risorsa fondamentale per la continuazione della nostra esperienza di governo". Lo scrive il Movimento cinque stelle in un post su Facebook firmato da Vito Crimi (capo politico), Alfonso Bonafede (capo delegazione), Davide Crippa e Ettore Licheri (presidenti dei gruppi di Camera e Senato). (Rin)