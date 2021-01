Polonia: scuola, domani tornano in aula le classi da prima a terza elementare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 18 gennaio, torneranno a scuola i bambini dalla prima alla terza elementare dopo la pausa per le vacanze invernali, e insieme a loro ricominceranno anche gli apprendistati per l'istruzione professionale e l'istruzione stazionaria per le scuole primarie speciali, comprese quelle che operano in centri educativi, in enti medici e in unità di assistenza sociale. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal ministro dell'Istruzione e della Scienza, Przemyslaw Czarnek, il quale ha specificato che le scuole saranno obbligate a fornire assistenza a queste classi e che i dirigenti scolastici avranno la possibilità di organizzare incontri a tempo pieno nelle scuole secondarie ma con gruppi di massimo cinque studenti, esortando presidi e insegnati ad approfittare di questa opportunità visto l'approssimarsi degli esami di terza media e di maturità. Il nuovo decreto prevede classi non divise e lezioni nella stessa aula, pause in orari diversificati e frequente areazione delle aule e delle sale comuni, il ministro ha specificato che queste sono linee comuni a cui attenersi il più possibile, inoltre ha fatto sapere di aver creato una linea verde per gli insegnanti a supporto della didattica a distanza in modo da risolvere problemi e difficoltà. Czarnek ha infine affermato di aver stanziato un miliardo di zloty (oltre 220 mila euro) per l'informatizzazione delle scuole e l'acquisto di attrezzature, di questo denaro 300 mila zloty (66 mila euro) sono stati destinati al rimborso degli acquisti di accessori e strumenti informatici. (Vap)