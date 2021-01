Governo: M5s, ora dibattito parlamentare trasparente, fiduciosi preverrà interesse Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento italiano "avrà la possibilità di vagliare e decidere sulle tappe fondamentali per uscire dalla pandemia e far ripartire il Paese. Un Paese fermo e immobile a causa della crisi che stiamo vivendo, una crisi che ha un preciso nome e cognome". Lo sottolinea il Movimento cinque stelle in un post su Facebook firmato da Vito Crimi (capo politico), Alfonso Bonafede (capo delegazione), Davide Crippa e Ettore Licheri (presidenti dei gruppi di Camera e Senato). "Ora si impone un dibattito parlamentare trasparente e costruttivo. E siamo fiduciosi che prevarrà l’interesse della nazione", conclude il post. (Rin)