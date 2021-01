Governo: Fassina (Leu), retromarcia Iv conferma sua inaffidabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, afferma che "è confortante la chiusura dei vertici del Pd e del M5s all'imbarazzante retromarcia di Italia viva: travolgerebbe tutti, minerebbe la residua credibilità politica della classe dirigente delle forze di governo il teatrino del rientro di chi ha riportato soltanto pochi giorni fa l'Italia nel ridicolo. A due giorni dalle dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, in completo isolamento dentro e fuori il palazzo, in Italia e ovunque in Europa, l'annuncio di astensione al voto di fiducia sul presidente Conte, dopo averlo qualificato come emblema di incapacità di governo e pericolo per la democrazia, conferma, ancora una volta, la totale inaffidabilità politica del gruppo guidato dal senatore Renzi. Andiamo avanti in Parlamento per una maggioranza politica senza i distruttori. Altrimenti, le elezioni sono il male minore. Non perdiamo tempo. Famiglie, lavoratori, imprese sono sempre più in sofferenza non si possono permettere lo spettacolo immorale in scena ancora oggi", conclude Fassina su Facebook.(Rin)