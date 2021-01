Governo: fonti Chigi, infondate e gravi insinuazioni a ruolo Intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’editoriale di quest’oggi del direttore del quotidiano "La Stampa", fonti di palazzo Chigi riferiscono che "sono completamente destituite di ogni fondamento le gravissime insinuazioni in cui, facendo genericamente riferimento a quanto narrato alle 'cronache' di questi giorni, si evoca un presunto 'network' che farebbe capo al presidente del Consiglio al fine di ampliare la maggioranza e reclutare nuovi senatori. Tra le altre cose - proseguono le stesse fonti - appare particolarmente grave il riferimento a un presunto coinvolgimento in queste attività anche dei vertici dell’intelligence. Il presidente Conte, dopo aver consultato i vertici dell’Intelligence, smentisce qualsiasi loro coinvolgimento e contatto, anche solo indiretto, con membri del Parlamento e per attività che risulterebbero in palese contrasto con la legge e con le finalità istituzionali proprie del comparto". (Rin)