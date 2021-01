Roma: droga e fuochi pirotecnici in casa, arrestato 20enne a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva in casa droga e fuochi d’artificio il 20enne arrestato nel territorio del IV Distretto Casilino della polizia di Stato. Nel corso della perquisizione del suo appartamento in uno stabile in via dell'Archeologia, sono stati trovati diversi involucri di cocaina ed una somma pari a 1.780 euro. Inoltre, sono stati rinvenuti anche diversi artifizi pirotecnici artigianali, di illecita detenzione, che hanno richiesto l'intervento del personale degli artificieri della Questura di Roma, che ha provveduto a sequestrare il tutto. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente.(Rer)