Governo: De Petris (Leu), Iv sempre più cinica, dialogo impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "persiste nella sua tattica sempre più cinica". Lo denuncia in una nota la senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Dopo aver provocato la crisi nel momento peggiore per il Paese ora cerca di rientrare in gioco dicendo che si potrebbe risolvere la situazione in due ore, ovviamente piegandosi al ricatto. E' solo un tentativo di addossare ad altri responsabilità che sono esclusivamente di Renzi. E' evidente - spiega - che con chi ha scelto di mettere a rischio il futuro del Paese in questo modo non può esserci alcun dialogo. La parola sta ora al Parlamento che sceglierà tra il precipitare il Paese in una crisi senza sbocchi o sostenere l'unica alternativa possibile per affrontare la crisi e rilanciare il Paese: il governo Conte sostenuto dalla sua maggioranza". (Com)