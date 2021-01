Russia: scatta domani la vaccinazione di massa anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto è pronto per il passaggio della Federazione Russa a una vaccinazione più ampia della popolazione a partire da domani, 18 gennaio. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dalla vicepremier russa Tatyana Golikova in risposta alla richiesta del presidente Vladimir Putin di avviare la vaccinazione di massa dell'intera popolazione dalla prossima settimana. "Siamo pronti da lunedì della prossima settimana ad adempiere alle vostre istruzioni sul passaggio dalla vaccinazione su larga scala a una più ampia in gennaio-febbraio", ha dichiarato Golikova in una riunione del governo tenuta lo scorso 13 gennaio. (Rum)