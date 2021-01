Roma: tentano di rubare un'auto in sosta in piazza Vittorio, arrestati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentano di rubare un'autovettura in sosta in piazza Vittorio a Roma lo scorso 15 gennaio. Sorpresi dalla polizia di Stato, 2 cittadini georgiani finiscono in manette. Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino, nel transitare su via Pellegrino Rossi hanno notato due uomini che armeggiavano vicino alla portiera anteriore di un'autovettura parcheggiata. Immediatamente fermati, i due sono stati identificati per P.V. 41enne che, alla loro vista ha tentato di nascondere qualcosa nel borsello e S.G 27enne, entrambi di origine georgiana. Perquisiti, nel borsello di P.V. i poliziotti hanno trovato e sequestrato un cacciavite e un coltello a serramanico mentre al 27enne un coltello multiuso, tipo svizzero. I poliziotti constatato che erano state forzate anche altre autovetture, dopo aver messo in sicurezza i due nelle auto di servizio per accompagnarli negli uffici di polizia, hanno contattato i proprietari delle auto danneggiate e invitati a sporgere denuncia. I due georgiani dopo il fotosegnalamento sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della direttissima. (Rer)