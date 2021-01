Usa: "Wp", Biden firmerà rientro in Accordo clima al primo giorno di mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Unitti, Joe Biden, presenterà sin dai primi giorni del suo mandato, che si inaugura il 20 gennaio, un pacchetto di interventi tesi a segnare una brusca inversione di rotta rispetto al suo predecessore. Lo scrive oggi la "Washington Post" parlando di un "ambizioso" discorso di insediamento e di una "raffica" di decreti esecutivi pronti alla firma. Sin dallo stesso giorno in cui entrerà alla casa Bianca, Biden "ha in programma di riportare gli Usa all'interno degli accordi di Parigi sul clima e di abrogare il divieto di ingresso per i cittadini di alcuni paesi a maggioranza musulmana". Prolungherà le restrizioni al divieto di sfratti e pignoramenti e renderà obbligatorio l'uso delle mascherine sul territorio federale. La nuova amministrazione, prosegue la testata, lavorerà inoltre per accelerare il processo di riapertura delle scuole, aumentare la quantità di test per la verifica del nuovo coronavirus e "fissare standard si salute pubblica più chiari". E, come chiarito nelle ultime settimane, dalla casa Bianca uscirà un piano da 1.900 miliardi di dollari per stabilizzare l'economia. Per "girare pagina", Biden dovrà comunque sostenere "sfide dure", spiega "Wp": una inaugurazione con la minaccia degli estremisti violenti, l'ala Ovest della Casa Bianca in gran parte vuota a causa delle preoccupazioni legate alla pandemia del coronavirus, e un Partito repubblicano "che in gran parte rifiuta di ammettere che Biden abbia vinto le elezioni in modo legittimo", non riconoscendogli il titolo di presidente. (Nys)