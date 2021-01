Roma: Raggi, approvata delibera che affronta problema delle aree ex abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la città deve essere dotata degli stessi servizi. Non ci devono essere zone di serie A e serie B. In questi giorni abbiamo approvato una delibera che affronta il problema delle aree ex abusive". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Riprogrammeremo una serie di interventi, ad esempio, per dotare di servizi e opere pubbliche il quartiere Case Rosse, nella periferia est di Roma. Ci saranno nuove strade per collegare meglio questa zona, un parco e delle aree verdi ma anche parcheggi. Soprattutto doteremo il quartiere di infrastrutture e servizi necessari per la vita dei cittadini - spiega -. Si è trattato di un lavoro lungo e complesso che abbiamo portato avanti con il territorio. Ascoltando chi questi luoghi li vive ogni giorno", conclude Raggi.(Rer)