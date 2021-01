Covid: assessore Lazio, per prenotazioni vaccini pensiamo a collaborazione con Poste Italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di prenotazioni per il vaccino anti Covid è stato predisposto dalla Regione Lazio: "Gli over 80 prenoteranno dai loro medici di base e quelli che sono ricoverati lo faranno in regime di ricovero o di riabilitazione. Sugli altri stiamo vedendo di agevolare la prenotazione con l'aiuto di Poste Italiane". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato nel corso di un punto stampa per l'avvio dei richiami vaccinali anti Covid all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "Nella città di Roma saranno allestite 40 postazioni che possono fare fino a 500 vaccinazioni al giorno ciascuno, per un totale 20 mila al giorno. È una macchina da guerra abbastanza rodata", ha concluso D'Amato. (Rer)