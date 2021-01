Scuola: studenti Vittorio Veneto incontrano sindaco Sala, porterà a governo nostre istanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È durato poco meno di un'ora l'incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e una delegazione formata da cinque studenti del collettivo che ieri ha occupato il liceo scientifico Vittorio Veneto. I giovani sono usciti soddisfatti dal confronto con il primo cittadino, che ha promesso loro di farsi portavoce delle loro istanze presso Regione e governo. Il gruppo, tre ragazze e due ragazzi, "in rappresentanza - come loro hanno precisato - di tutti gli studenti delle scuole superiori milanesi", all'uscita è stato accolto dagli applausi e dai cori "lo studente paura non ne ha" di una ventina di loro compagni che li attendevano in piazza. "Il tema principale di questo incontro è stata la priorità che dovrebbe avere la scuola. La scuola deve avere la giusta priorità: la didattica a distanza non dovrebbe essere usata come opzione primaria, ma dovrebbe essere sempre affiancata a una didattica in presenza. Quindi bisogna trovare una soluzione mista. Il sindaco Sala si è trovato d'accordo con le nostre richieste e ha detto che riferirà quanto gli abbiamo detto alla Regione e al governo", ha riferito all'uscita da Palazzo Marino Tito, il portavoce del collettivo. "Non continueremo l'occupazione", hanno fatto sapere i ragazzi, spiegando di essere "felici di avere ottenuto questi risultati, ma continueremo nel perseguimento di un ritorno in sicurezza a scuola e rimarremo in contatto con il sindaco. Abbiamo ottenuto il risultato sperato, cioè il confronto con un'istituzione come il sindaco e quindi riteniamo che il nostro obiettivo in parte sia stato raggiunto". A chi gli chiedeva se chiederanno un incontro anche al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, i ragazzi del Vittorio Veneto hanno risposto: "Valuteremo, se è possibile chiederemo un confronto con Fontana. Se è possibile, ci farebbe assolutamente piacere confrontarci con altre istituzioni". (Rem)