Roma: fermano un anziano per portargli via il portafogli, arrestati due uomini

- Un uomo del Senegal di 48 anni e un 39enne del Mali sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo di Roma per rapina. I militari mentre passavano in via Boccea arrivati all’altezza di via de Camillis, hanno notato i due mentre accerchiavano un anziano. Il 48enne impediva alla vittima, un 77enne romano, di continuare la sua passeggiata a piedi ostruendogli la strada, mentre il complice tentava di rubargli il portafogli, che custodiva all’interno della tasca destra del cappotto. Per i due sono scattate le manette e sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo. (Rer)