Governo: Rosato (Iv), se Conte vuole risolve crisi in due ore

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "se vuole, la crisi la risolve oggi pomeriggio, non occorre neanche andare in Aula. Se pensa di aver fatto tutto bene, allora si andrà avanti. Se pensa che ci sono sue responsabilità che è pronto a mettere sul tavolo in una riunione con la coalizione, allora i problemi si risolvono in due ore. Se invece c’è una chiusura vuol dire che ce li porteremo. Ma non mancheranno i nostri voti sui provvedimenti". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il presidente di Italia viva, Ettore Rosato.(Rin)