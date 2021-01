© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che succederà "non credo dipenda da noi, ma da cosa decideranno di fare la maggioranza di governo e il presidente Conte". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il presidente di Italia viva, Ettore Rosato. "Noi quello che avevamo da dire lo abbiamo scritto, in più occasioni, abbiamo descritto delle situazioni che andavano risolte, dopodiché non abbiamo avuto risposta", ha ribadito. (Rin)