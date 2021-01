Governo: Rosato (Iv), mai ritirato mano tesa, ma non ricevuto alcuna telefonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mano tesa nei confronti del governo "non l’abbiamo mai ritirata". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. "Nel mese di tempo che è passato da quando abbiamo posto questioni alle nostre dimissioni, non abbiamo mai ricevuto neanche una telefonata. E nessuno ha fatto una telefonata per dire: 'voglio ricucire'", ha spiegato. "Non avevamo voglia di potere, abbiamo voglia di risposte nel merito, di contenuti, di capacità del Paese di rispondere all’emergenza", ha ribadito Rosato. (Rin)