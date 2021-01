Governo: Rosato (Iv), maggioranza deve rivedere metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery "molte cose, alcune cose importanti, sono state accolte e anche condivise, ma se non avessimo fatto quell’azione di forza. Il metodo in quella maggioranza va rivisto: non ci vogliono più in maggioranza? Io non sono qui a chiedere di rientrare ma dico: guardate con quel metodo non andate a risolvere i problemi. Il problema non è Renzi ma le questioni che abbiamo posto". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il presidente di Italia viva, Ettore Rosato. "Trovate una soluzione - ha aggiunto -. La trovate da soli? Bene, ma trovatela. L’Italia oggi sta soffrendo. Non si può mettere la sofferenza sotto il tappeto e continuare a dire che siamo i migliori del mondo e stiamo facendo tutto benissimo, che non ci sono problemi. Non è così", ha concluso. (Rin)