Roma: festa privata a pagamento in una villa sull'Appia, la polizia sanziona 41 clienti (2)

- Ad entrare in azione, gli agenti in borghese della Questura di Roma e una squadra del Nucleo mobile, coordinati dall'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che, giunti sul posto hanno constatato la presenza di circa 15 autovetture parcheggiate all'interno della struttura e musica ad alto volume. Dopo aver tentato per qualche minuto di farsi aprire il cancello, è uscito il proprietario della villa che, malgrado si sia dimostrato in un primo momento poco collaborativo non ha potuto far altro che interrompere l'evento a far uscire i suoi "clienti". Sono state 41 le persone identificate dai poliziotti nei confronti delle quali sarà irrogata la prevista sanzione amministrativa mentre poche altre sono riuscite ad eludere il controllo scavalcando una recinzione posteriore e fuggire nelle campagne adiacenti. (segue) (Rer)