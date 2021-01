Egitto: al Sisi ordina di costruire una città per la produzione e vendita di oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdul-Fattah al Sisi ha ordinato la creazione di una città dedicata alla produzione e al commercio di oro che rappresenti la lunga storia del paese in questo settore. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi sulla sua pagina Facebook ufficiale. Ciò segue un incontro con il primo ministro Mustafa Madbouli, il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie, Tarek el Molla e il ministro dell'approvvigionamento, Ali el Moselhi. L'incontro ha affrontato il piano generale per la creazione di una città per il commercio e la produzione di oro, ha affermato Radi. Al Sisi ha ordinato di fornire tutte le risorse finanziarie necessarie per impostare la città su tecnologie aggiornate, mostre di alto livello e formazione dei lavoratori, tenendo conto degli aspetti logistici incluso il sito della città. (Res)