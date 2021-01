Governo: Di Maio, non lasceremo italiani nelle mani di irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle è compatto e non lascerà mai gli italiani nelle mani di persone "irresponsabili". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili. Dobbiamo difendere il diritto alla salute dei cittadini. Bisogna sostenere autonomi, commercianti, partite Iva, chi porta avanti il Paese creando occupazione e posti di lavoro. Il MoVimento 5 Stelle è compatto. Mentre c’è chi prova a distruggere, noi ci impegniamo a ricostruire", ha scritto Di Maio. (Res)