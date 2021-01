Spagna: Abascal (Vox), su maltempo è mancata unità di comando tra amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proporzioni storiche della tempesta "Filomena" della scorsa settimana in Spagna erano state preannunciate ma "non c'è stata unità di comando" poiché le diverse amministrazioni, proprio come nella pandemia, "giocano a darsi la colpa a vicenda e le vittime sono i cittadini comuni spagnoli". Lo ha affermato il leader di Vox, Santiago Abascal, in un'intervista al quotidiano "El Mundo". Secondo l'esponente della formazione di estrema destra, i cittadini non possono "sopportare" un nuovo confinamento generale in primo luogo perché "illegale" e in secondo luogo in quanto "affonderebbe il Paese economicamente" causando una "rovina peggiore di quella che stiamo già subendo a causa della gestione disastrosa della crisi sanitaria" da parte del governo di Pedro Sanchez. Abascal ha poi aggiunto che se il Partito popolare (Pp) fosse disposto a sostenere un nuovo confinamento domiciliare sarebbe "complice della rovina". In merito alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, Abascal si è detto contrario a qualsiasi tipo di decisione "totalitaria" come quella che prevede la vaccinazione obbligatoria, aggiungendo che lui stesso non ha mai pensato se farla o meno in quanto già contagiato nel marzo scorso e, pertanto, "non credo sia una priorità per me". (segue) (Spm)