Spagna: Abascal (Vox), su maltempo è mancata unità di comando tra amministrazioni (2)

- Abascal si è poi dichiarato molto contrario al rinvio al 30 maggio delle elezioni catalane. "Non possiamo vivere in una situazione permanente di eccezionalità. Abbiamo già abbastanza a che fare con questo perpetuo e incostituzionale stato di emergenza. Le istituzioni devono funzionare, con tutte le precauzioni e le cure possibili, ma senza fermarsi. Altrimenti, coloro che sono al potere oggi crederanno di poter essere governanti perpetui, di emergenza in emergenza", ha evidenziato. Secondo Abascal, i voti di Vox in Catalogna "serviranno a sedare qualsiasi tipo di ribellione istituzionale, cosa che chi ha votato per il Partito popolare non può sentire". Tuttavia, il suo partito non si misurerà con i popolari ma con il "governo social-delinquente, il separatismo e il terrorismo che oggi è nelle istituzioni e, soprattutto, in quelle della Catalogna", ha concluso. (Spm)