Milano: carabiniere investito durante posto di controllo, conducente positiva ad alcoltest

- Ieri sera a Milano un carabiniere impegnato in un posto di controllo è stato travolto da un’auto guidata da una donna in stato di ebrezza ed è rimasto ferito in maniera non grave. Il militare, appartenente alla Stazione Milano Vigentino, si trovava in via Ravenna, in zona Corvetto, e stava fornendo appoggio al capo servizio impegnato nel controllo di un veicolo fermato poco prima, quando improvvisamente è stato travolto alle spalle da una Nissan Micra, proveniente dallo stesso senso di marcia, guidata da una donna italiana classe '73, residente a Milano e incensurata. Le cause dell’incidente - fa sapere una nota dei carabinieri - sono in corso d’accertamento, dal momento che i due militari erano entrambi dotati dei dispositivi ad alta visibilità e stavano procedendo al controllo in un luogo illuminato, mantenendo in funzione il lampeggiante dell’auto di servizio per segnalare la loro presenza. (segue) (com)