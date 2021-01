Milano: carabiniere investito durante posto di controllo, conducente positiva ad alcoltest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’impatto il carabiniere è stato scaraventato a terra, riportando una ferita lacero contusa all’arcata sopracciliare destra e policontusioni al viso, al bacino e al braccio destro. Rimasto sempre vigile e cosciente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice verde al Policlinico di Milano, dove si trova in osservazione precauzionale, sebbene gli accertamenti diagnostici abbiano escluso traumi e fratture. La donna alla guida dell’auto, invece, ha rifiutato le cure medice, ma è risultata positiva all’alcoltest con un tasso pari a 0,94 grammi per litro. La Polizia locale, intervenuta sul posto a seguito dell’incidente, ha accertato che i documenti di guida, circolazione e assicurativi fossero in regola e, all’esito dei rilievi, ha denunciato in stato di libertà la donna per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol, sospendendole la patente e sottoponendo a fermo amministrativo la sua auto. (com)