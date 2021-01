Guatemala: esercito ferma carovana migrante di onduregni diretta negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Guatemala hanno fermato ieri pomeriggio migliaia di migranti, in gran parte cittadini dell'Honduras, organizzati in carovana per entrare negli Stati Uniti. "È impossibile per voi proseguire su questa strada. Vi invitiamo a ritornare ai vostri paesi d'origine", ha detto il direttore dell'ufficio Migrazione, Guillermo Diaz, secondo quanto riporta il quotidiano "Prensa Libre". Al momento del blocco, preannunciato dalle autorità guatemalteche nei giorni scorsi, si sono prodotti incidenti con l'esercito. Alcuni migranti sarebbero riusciti a sfuggire ai controlli tentando di allungare il difficile viaggio verso nord. Il grosso della carovana da almeno novemila persone si è fermato sul posto denunciando l'impossibilità a rientrare in patria e rimanendo in attesa di una decisione delle autorità. (segue) (Mec)