Guatemala: esercito ferma carovana migrante di onduregni diretta negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il governo del Guatemala aveva annunciato una stretta nelle condizioni per l'ingresso nel paese, prescrivendo, tra le altre cose, il risultato negativo del test della pcr per il nuovo coronavirus. In un comunicato diretto agli altri governi dell'istmo centroamericano, il Guatemala aveva chiesto di "adottare azioni" per evitare il propagarsi dei contagi e invitato esplicitamente l'Honduras a "contenere l'uscita massiccia dei suoi abitanti". Il governo del presidente Alejandro Giammattei ha disposto lo stato di allerta in sette province meridionali del paese e condannato "qualsiasi azione che inciti alla migrazione irregolare". Difficile ad ogni modo che la traversata possa giungere a buon fine: il Messico, anche seguendo la politica nata con una serie di accordi stretti con gli Stati Uniti, ha anticipato che manterrà una stretta vigilanza sui flussi. (segue) (Mec)