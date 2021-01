Guatemala: esercito ferma carovana migrante di onduregni diretta negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione alla carovana dei migranti irregolari provenienti dall'Honduras, che ha iniziato il suo trasferimento lo scorso 15 gennaio, il governo del Messico lancia un appello ai paesi della regione perché si applichino in maniera responsabile i protocolli migratori e sanitari stabiliti a livello locale, al fine di evitare rischi sanitari derivanti dalla pandemia della Covid-19 per le persone migranti e per le popolazioni dell comunità di transito", recita una nota del ministero degli Esteri messicano. Città del Messico ha fatto sapere che assisterà i migranti alla frontiera sud del paese ma permetterà un loro passaggio solo con le opportune garanzie sanitarie e di sicurezza personale. (Mec)