Covid: Coldiretti, stretta per 78 per cento italiani in zona rossa e arancione

- Le misure più restrittive colpiscono quasi 8 italiani su 10 (78 per cento) che risiedono nelle regioni in area arancione (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta) e area rossa (Lombardia e Sicilia) nella quale è ricompresa anche la provincia di Bolzano che si è pero’ autoproclamata zona gialla. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova mappa dei colori. Nelle regioni gialle - sottolinea la Coldiretti in una nota - vivono quasi 13 milioni di persone mentre sul lato opposto ben 14,9 milioni risiedono nelle regioni rosse dove sono in vigore le limitazioni piu’ pesanti per combattere la diffusione del virus. (segue) (Com)