Libia: prossima settimana riapre strada costiera tra Sirte e Misurata

- La strada costiera, che collega l'est con l'ovest della Libia, riaprirà la prossima settimana nel punto di blocco che va da Sirte a Misurata. Una fonte della sicurezza di Misurata ha dichiarato che le procedure per l'apertura della strada costiera, sulla base delle raccomandazioni del Comitato militare misto 5 + 5, inizieranno all'inizio della prossima settimana, dopo aver confermato che la zona è priva di mine che potrebbero minacciare la vita dei passanti. La fonte libica ha confermato che la Sala Operativa di Misurata del Governo di Accordo Nazionale (Gna) ha accettato di allontanare i miliziani dal percorso stradale costiero, indicando che l'apertura della strada che collega l'est e l'ovest coinciderà con l'apertura delle vie dirette alla Libia meridionale che partono da Sirte. La fonte ha sottolineato che il ministero dell'Interno del Gna ha accettato di comunicare con i membri del comitato militare dell'est per dispiegare una forza di sicurezza congiunta, composta da personale di sicurezza dei ministeri dell'Interno dei due governi libici, per mettere in sicurezza la regione di Sirte e la strada costiera. (Res)