Ue-Usa: ministro Esteri francese Le Drian chiede sospensione disputa commerciale con Washington

- L'Unione europea e l'amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbero sospendere la controversia commerciale per avere il tempo di trovare un terreno comune. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in un'intervista a “Le Journal du Dimanche”. “Il problema che avvelena tutti è quello dell'escalation dei prezzi e delle tasse sull'acciaio, la tecnologia digitale, Airbus e più in particolare il nostro settore vinicolo”, ha detto il capo della diplomazia francese, auspicando che le parti possano trovare un modo per risolvere la controversia. “Potrebbe volerci del tempo, ma nel frattempo possiamo sempre ordinare una moratoria”, ha aggiunto. Alla fine di dicembre gli Stati Uniti hanno imposto nuove tariffe su parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcuni vini e cognac provenienti dai due Paesi. La misura si inserisce nella disputa aperta tra Usa e Ue per gli aiuti concessi, rispettivamente, a Boeing e Airbus. In tal senso Bruxelles ha in programma di presentare una proposta di riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a febbraio ed è disposta a prendere in considerazione riforme per limitare l'autorità giudiziaria dell'organismo di risoluzione delle controversie della stessa organizzazione. Washington, infatti, si lamenta da anni del fatto che l'organismo d'appello dell'Omc imponga nuove regole commerciali ingiustificate nelle sue decisioni e per questo l’amministrazione del presidente uscente Donald Trump ha bloccato la nomina di nuovi giudici per impedirlo, svuotando di fatto di potere l'organismo. (Frp)