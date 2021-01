Russia: previsto oggi il rientro a Mosca dell'oppositore Aleksej Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto per oggi pomeriggio il ritorno in Russia dell'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, che attualmente si trova in Germania dove è stato in cura presso la clinica di Berlino Charité per le conseguenze di un presunto avvelenamento da agente nervino avvenuto lo scorso agosto. "La domanda 'tornare o meno' non mi si è mai posta. Solo perché non me ne sono andato. Sono finito in Germania, arrivato lì in un box per la terapia intensiva. Domenica 17 gennaio tornerò a casa con un volo operato da Pobeda", ha scritto nei giorni scorsi Navalnyj su Instagram. Il 17 gennaio è previsto un volo con partenza da Berlino alle 14:45 e arrivo all'aeroporto di Vnukovo alle 19:20 (17:20 locali). Navalnyj ha precisato di essere finito in Germania non di sua spontanea volontà, ma perché "hanno cercato di ucciderlo". Il Servizio penitenziario federale della Russia ha accusato Navalnyj di essersi sottratto alla condanna con la condizionale ricevuta nel caso Yves Rocher e per questo motivo intende commutare la pena in detenzione effettiva. È quanto si è appreso dai registri del tribunale distrettuale Simonovsky di Mosca, secondo cui per legge l'oppositore dovrà essere arrestato al suo rientro in Russia. (Rum)