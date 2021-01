Regno Unito: ministro Esteri Raab, puntiamo a vaccinare l’intera popolazione adulta entro settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico punta a inoculare il vaccino contro il coronavirus all'intera popolazione adulta del Regno Unito entro settembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Dominic Raab, in un’intervista alla “Bbc”. “Il piano è di vaccinare i primi 15 milioni di persone più vulnerabili con la prima dose entro la metà di febbraio. Vogliamo quindi raggiungere altri 17 milioni entro l'inizio della primavera. A quel punto avremo vaccinato il 99 per cento delle persone più a rischio di morte. Vogliamo che tutta a la popolazione adulta venga garantita la prima dose entro settembre”, ha detto Raab. Finora il governo si era impegnato a garantire una prima dose di vaccino entro la metà di febbraio a tutti gli over 70, residenti in case di cura per anziani, operatori sanitari e assistenziali e persone con gravi condizioni di salute di base.(Rel)