Brasile: covid, autorità farmaceutica respinge autorizzazione a uso emergenza per "Sputnik V"

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) esaminerà oggi le richieste per l'uso in emergenza di due vaccini contro il nuovo coronavirus, quello sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, e il cinese CoronaVac, prodotto da Sinovac Research & Development. L'autorità farmaceutica si riunisce in sessione straordinaria domenicale, a partire dalle ore 10 locali e con un dibattito che si prevede duri cinque ore. Nella serata di sabato l'Anvisa aveva respinto l'analoga richiesta presentata per il vaccino "Sputnik V", perché non ancora entrato nel vivo della fase tre di sperimentazione. La richiesta per l'AstraZeneca arriva dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), che conta di produrre il farmaco presso il laboratorio Bio-Manguinhos di Rio de Janeiro. L'uso in emergenza del farmaco cinese è invece sollecitato dall'Istituto di ricerca scientifica Butantan di San Paolo. (segue) (Brb)